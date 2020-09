Stiri pe aceeasi tema

- Banuit de comiterea infractiunii de talharie, retinut de politisti.Urmare a cercetarilor privind savarsirea unei infractiuni de talharie, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat de 21 ani, banuit de comiterea faptei. Astfel, la data de 1 septembrie a.c., acesta ar fi…

- Aproximativ 300 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai organelor abilitate de control din judetul Constanta au actionat, noaptea trecuta, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Covid 19, in principalele zone…

- Perchezitii efectuate de politistii din Navodari.Urmare a cercetarilor privind savarsirea unei infractiuni de talharie, fapta comisa la data de 29 iulie a.c., politistii din Navodari, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac, au pus in aplicare 2 mandate de perchezitie domiciliara…

- Politistii constanteni va sfatuiesc sa aveti mare grija de copiii dumneavoastra, iar in momentul in care veniti in vacanta la mare, sa vorbiti cu acestia despre cum ar trebui sa procedeze in cazul in care se pierd pe plaja.IPJ Constanta a facut precizari importante despre faptul ca ca cei mici au nevoie…

- Un barbat a fost retinut de politisti pentru savarsirea infractiunii de talharie.Urmare a sesizarii din data de 19 iulie a.c., privind savarsirea unei infractiuni de talharie, politisti din cadrul Sectiei 5 au depistat un barbat, de 34 de ani, banuit de comiterea faptei.Potrivit IPJ Constanta, in urma…

- Mai multe nereguli au fost gasite de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta pe plaja din Tuzla, printre care zona insalubre, constructii ilegale. In urma acestui control, Primaria Tuzla a trimis o notificare catre detinatorii acestor constructii sa le…