Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat alb inarmat cu o pușca de mare putere și un pistol a ucis sambata (26 august) trei persoane de culoare intr-un magazin Dollar General din Jacksonville, Florida, inainte de a se impușca mortal, forțele de ordine locale catalogand-o drept o crima cu motivație rasiala. Șeriful din Jacksonville,…

- Un tanar de 20 de ani inarmat cu o pusca de mare putere si cu un pistol a ucis sambata trei persoane la un magazin Dollar General din Jacksonville, in statul Florida, dupa care s-a sinucis. Forțele de ordine locale au declarat ca a fost o crima motivata rasial, informeaza Reuters.Nu a fost comunicat…

- Un barbat alb inarmat cu o pușca de mare putere și un pistol a ucis sambata trei persoane de culoare intr-un magazin din Jacksonville, Florida, inainte de a se impușca. Forțele de ordine locale au descris evenimentul drept o crima cu motivație rasiala.

- Un barbat inarmat cu o pusca de mare putere si cu un pistol a ucis sambata trei persoane la un magazin Dollar General din Jacksonville, in statul Florida, dupa care s-a sinucis. Forțele de ordine locale au declarat ca a fost o crima motivata rasial, informeaza Reuters.

- Primarul orasului ecuadorian Manta, Agustin Intriago, a fost impuscat mortal duminica, au anuntat autoritatile, potrivit Reuters.Politia a precizat ca Intriago, in varsta de 38 de ani, care a fost reales in functia de primar al orasului Manta in februarie, inspecta lucrarile publice din oras in momentul…

- Directorul unui site mexican de stiri, Nelson Matus, a fost ucis sambata, in statiunea de coasta Acapulco, din statul Guerrero, situat in sud-vestul Mexicului, a informat presa locala, citata de Reuters.

- Rustam Ashurov, un cetațean tadjik in varsta de 43 de ani, acuzat de uciderea a doua persoane pe aeroportul din Chișinau saptamana trecuta, a murit luni seara din cauza ranilor suferite in timpul arestarii. Forțele de ordine moldovenești au notat intr-o scurta declarație ca “suspectul in cazul dublului…

- Fortele israeliene au lansat in cursul noptii de duminica spre luni atacuri cu drone in orasul Jenin din Cisiordania, pentru a doua oara in mai putin de doua saptamani, in cadrul unei operatiuni care a declansat un schimb de focuri ce a durat pana dimineata si a ucis cel putin trei persoane, relateaza…