Bărbatul care a accidentat o femeie și un copil de trei ani pe Cocorilor s-a predat: era băut O femeie și un copil de trei ani au fost loviți de un barbat cu un ATV pe strada Cocorilor din municipiul Arad. Dupa ce i-a lovit, barbatul a abandonat ATV-ul și a fugit. „Dupa aproximativ o ora și jumatate la sediul Poliției Rutiere din municipiul Arad s-a prezentat Conducatorul ATV-ului, acesta fiind identificat in […]

