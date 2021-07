Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele interimar al statului Mali, colonelul Assimi Goita, a supravietuit marti unei tentative de asasinat în timpul unei rugaciuni în moschee, transmit AFP și Deutsche Welle, potrivit Agerpres. El asista în Marea Moschee din Bamako la rugaciunea pentru Aid al-Adha,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat joi ca prezenta militara franceza in Sahel va suferi o reorganizare fundamentala si a lasat sa se intrevada perspectiva unei reduceri puternice a numarului de soldati desfasurati in aceasta regiune volatila, informeaza DPA. Trebuie sa aiba loc o ''transformare…

- Militarii din Mali i-au arestat luni pe președintele țarii, premierul și ministrul Apararii din guvernul interimar al țarii dupa o remaniere a cabinetului, spun surse diplomatice și guvernamentale citate de Reuters, potrivit France24. Președintele Bah Ndaw, prim-ministrul Moctar Ouane și ministrul apararii…

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a confirmat, duminica, faptul ca un jurnalist francez care a disparut luna trecuta in orasul Gao, din nordul Mali, a fost probabil luat ostatic de militanti islamisti din regiunea SaheL, situata in vestul Africii, transmite Reuters. Olivier…

