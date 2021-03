A trecut mai bine de o saptamana de la incidentul violent in care a fost implicata Laurette, iar acum apar noi dezvaluiri din partea lui Marian Tatic, barbatul care ar fi agresat-o. Reamintim ca pe 11 martie, Laurette Atindehou (37 de ani) a ajuns la Poliție dupa ce a fost agresata intr-un hotel din centrul Bucureștiului. In urma incidentului, vedetea de televiziune a ramas cu urme severe de violența fizica pe tot corpul. „A avut loc o agresiune fizica, eu pot sa spun ca ii mulțumesc lui Dumnezeu ca am scapat cu viața și ca astazi sunt printre voi. Totul a pornit din senin, pot sa va spun doar…