- Un italian a carui identitate a fost luata de șeful mafiot Matteo Messina Denaro in timp ce era fugar a fost arestat de procurori in Sicilia. Andrea Bonafede, un inspector sicilian in varsta de 59 de ani, descris drept „alter ego-ul lui Denaro”, a fost pus sub acuzare luni pentru ca l-a ajutat pe mafiot…

- Arestarea șefului mafiei din Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, la o clinica privata din Palermo , a uimit luni pe mulți din intreaga lume din cauza perioadei extraordinare de timp in care a fost fugit – dar a fost o mica surpriza pentru unii care au urmarit Mafia mai de aproape.

- Este greu de crezut ca in micul oraș sicilian Campobello di Mazara, unde toata lumea se cunoaște și iși cunoaște secretele, nimeni nu s-a gandit sa se intereseze de identitatea barbatului care a aparut din senin, fara familie sau prieteni cunoscuți, in urma cu mai bine de un an, scrie The Guardian.…

- Liderul Cosa Nostra a scris in ultimele zile inainte de a fi arestat foarte mult in agenda sa intima, aproape obsesiv, diverse notițe, inclusiv unele in care se intreba de ce fiica sa Lorenza nu dorește sa il vada, scrie cotidianul italian La Reppublica. Polițiștii italieni nu au gasit deocamdata documente…

- Polițiștii italieni au gasit un buncar secret despre care cred ca ar fi folosit de Matteo Messina Denaro, „ultimul naș” al mafiei siciliene care a fost arestat luni dupa 30 de ani de cautari, potrivit The Guardian. Intrarea in buncar era ascunsa intr-un dulap cu haine, intr-o casa din Campobello di…

- Parfumuri si haine de firma au fost gasite marti intr-un apartament despre care anchetatorii cred ca a fost ultima ascunzatoare a sefului mafiei siciliene Matteo Messina Denaro, in varsta de 60 de ani, care a fost arestat luni in timp ce venise pentru tratament la o clinica medicala privata din Palermo,…

- Cel mai cautat om din Italia, Matteo Messina Denaro, liderul mafiei siciliene Cosa Nostra, a fost capturat de catre poliția italiana la o clinica privata din Palermo, a anunțat poliția italiana.

- Politia italiana l-a arestat pe cel mai cautat lider mafiot, Matteo Messina Denaro. Messina Denaro, care a fost retinut la Palermo, in Sicilia, este considerat unul din nasii mafiei siciliene Cosa Nostra si era dat in urmarire din 1993, scrie digi24.ro.