- Sotiile rusilor mobilizati pentru a lupta in Ucraina au depus simbolic sambata, flori la flacara eterna de la mormantul soldatului necunoscut sub zidurile Kremlinului, in semn de protest, pentru a cere intoarcerea sotilor lor de pe front, relateaza AFP. Furia a crescut in ultimele luni in randul rudelor…

- „Ne-am saturat sa fim fete cuminți. Asta nu ne-a dus nicaieri”: este mesajul mai multor femei din Rusia, care iși vor inapoi soții sau fiii mobilizați pe frontul din Ucraina, scrie The Guardian. Pana in prezent, autoritațile au optat sa nu le incarcereze sau sa le harțuiasca.Protestele fața de razboi…

- Elvira Nabiullina, șefa bancii centrale din Rusia, este tehnocrata care ține in viața mașinaria de razboi a lui Putin, relateaza Politico. Ea a reușit sa evite cele mai grave consecințe ale sancțiunilor impuse impotriva Moscovei, care erau menite sa epuizeze cuferele Kremlinului, prelungind astfel conflictul…