- Sapte persoane, inclusiv un copil, au fost ucise sambata, de un grup armat care a patruns in parcul acvatic din La Palma, in statul Guanajuato (centrul Mexicului), potrivit autoritatilor locale, citate de AFP, anunța news.ro.Politia „a ajuns la fata locului unde au gasit resturi de gloante si cadavrele…

- La data de 27 martie a.c., in jurul orei 15:00, pe raza municipiului Urziceni s a produs un accident de circulatie cu implicarea unei ambulante care se deplasa in regim prioritar spre Spitalul Municipial din Urziceni si un autoturism.Potrivit IPj ialomita, in urma impactului, ambulanta s a rasturnat…

- Autoritatile judiciare iraniene au gratiat 22.000 de persoane care au participat la proteste antiguvernamentale, a declarat luni seful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei, potrivit agentiei oficiale de presa IRNA, transmite Reuters, citat de news.ro.Presa de stat a relatat la inceputul…

- Astazi, pe Drumul Național 17, intre localitațile Șieu-Magheruș și Podirei a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea a patru persoane, printre care și un copil de aproximativ 10 ani. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, impactul a avut loc intre o autospeciala care circula pe direcția Bistrița-Beclean,…

- Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost impușcate cand un barbat inarmat a deschis focul in timpul paradei Krewe of Bacchus din New Orleans, duminica, 19 februarie. Atacul armat a avut loc pe strada Terpsichore in jurul orei 21:30, in timp ce parada era in desfașurare, a declarat adjunctul șef al…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu, in Florești. Din primele informații, trei mașini ar fi fost implicate in incident.„In accident sunt implicate trei autoturisme. Nu exista victime incarcerate, iar doua persoane sunt evaluate de echipajul…

- "O cantitate mare de fum" a provocat "intoxicarea usoara a aproximativ 20 de pasageri" carora li s-au acordat ingrijiri medicale, a explicat directorul metroului, Guillermo Calderon, la postul de televiziune Milenio.Procuratura a deschis o ancheta, a spus el.Pe 7 ianuarie, o studenta de 18 ani a murit…

- Șase persoane au fost ucise, printre care un bebeluș de șase luni, intr-un schimb de focuri de arma care a avut loc intr-o locuința din statul american California. Potrivit poliției locale, cel puțin doi barbați sunt cautați pentru crimele comise in statul american.