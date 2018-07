Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Pitesti, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore un barbat, de 38 de ani, din Pitesti. Acesta este banuit ca, in perioada 2013 – 2018, prin amenintari…

- Politistii din cadrul Secției Politie Rurala Vințu de Jos au identificat un barbat de 42 ani, din localitatea Vintu de Jos, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in data de 10 iulie ora 19.52. La data de 10 iulie, politistii din cadrul…

- Conform Politiei Arges, in noaptea de marti spre miercuri politistii Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului, care se aflau in misiune in comuna Barla, au facut semnal de oprire unui autoturism care circula pe DJ 679, din directia Barla catre Harsesti. Soferul nu a oprit la semnal si a continuat…

- Polițiștii orașului Pancota au identificat un barbat banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un barbat de 28 de ani, din județul Argeș, care in urma unei comenzi online și platita in avans a expediat unui barbat din Pancota un alt produs…

- Ieri, 20 iunie 2018, in jurul orei 13.40, Politia Orasului Baia de Aries a fost sesizata de catre o femeie de 76 de ani, din localitatea Muncelu, ce apartine de Baia de Aries, cu privire la faptul ca, in jurul orei 13.00, a fost victima unei infracțiuni de furt din locuinta, fiindu-i sustrasa suma de…

- Polițiștii au continuat cercetarile in cazul unei agresiuni comise asupra unui barbat din Mitocu Dragomirnei, cei doi autori fiind puși sub acuzare pentru infracțiuni cu violența. Mai mult, unul dintre ei, care a lovit victima cu o lopata in cap, a fost pus sub acuzare pentru tentativa de omor, iar…

- Politistii din Alba, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au depistat, in flagrant delict, 3 persoane, banuite de comiterea unui furt dintr-un magazin din Alba Iulia, cu un prejudiciu de 3.500 de lei. Fata de doua dintre aceste persoane a fost luata masura retinerii. La data…

- Vremea rea dublata si de neatentia unor pietoni provoaca neplaceri in trafic. Un accident s-a petrecut la Piscani, acolo unde o femeie de 39 de ani a incercat sa traverseze strada prin loc nepermis. Aceasta a fost lovita de o alta masina, dar din fericire, victima nu a suferit rani serioase. Politistii…