Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni au fost sesizați de un barbat din județul Iași cu privire la faptul ca ILIIȚA FLORIN (foto), cumnatul sau in varsta de 38 de ani, din comuna Victoria, județul Iași, a venit, in data de 29 martie 2024, in vizita la fosta lui concubina, in Lupeni, iar…

- Doar 46,74 la suta din absolvenții de liceu din județul Iași care s-au prezentat la simularea examenului de Bacalaureat din acest an au promovat, reușind sa obțina media 6. La simularea similara din martie anul trecut procentul de promovabilitate a fost de 63,6 la suta. Pe de alta parte, prezența la…

- Zilele trecute, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transportul au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara in localitațile Valea Ramnicului și Buda, la imobilele utilizate de catre principalul banuit in cazul furtului unui bagaj. ,,Din cercetari s-a stabilit faptul ca…

- Scene dramatice au avut loc, in cursul acestei saptamani, in Iasi, dupa ce un apartament de pe aleea Decebal a luat foc. In urma flacarilor puternice care au cuprins imobilul, o femeie si-a luat bebelușul de doar 6 luni in brate si a sarit de la etajul 3, potrivit informatiilor oferite de ISU Iasi.…