- Un barbat și-a gasit astazi sfarșitul intr-un mod cumplit. In varsta de 37 de ani, acesta și-a pierdut viața la locul de munca, dupa ce a fost strivit de mai multe panouri de lemn. Intreaga comunitate din Ineu este in stare de șoc dupa tragedia petrecuta in urma cu cateva ore. Conform aradon.ro, victima…

- Un barbat din Timis si-a gasit sfarsitul intr-un mod cumplit astazi, in timp ce se afla la locul de munca. In varsta de 60 de ani, victima era angajata la platforma industriala din localitatea Sacalaz, atunci cand a fost prins intr-o presa folosita la prelucrarea cartonului, moment care i-a fost fatal.…

- Doi inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Neamt au fost atacati cu toporul si o drujba de administratorul unei societati comerciale, la care acestia au depistat angajati fara forme legale. Inspectorul sef Ioan Popescu a declarat, intr-un comunicat de presa, ca agresiunea s-a produs…

- Doi inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Neamt au fost atacati cu toporul si o drujba de administratorul unei societati comerciale, la care acestia au depistat angajati fara forme...

- A trecut o luna de la debutul proiectului de reabilitare a podului metalic de la Maracineni, iar prefectul județului Buzau, Carmen Ichim, i-a convocat pe reprezentanții firmei de construcții, ai firmei de proiectare, Secției de Drumuri Naționale, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspectoratului…