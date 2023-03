Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor percheziții domiciliare, un barbat din Calan a fost reținut pentru deținerea ilegala de arme. Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase Hunedoara, au constatat ca seria de pe componentele armei era ștearsa. In data de 21 martie 2023, polițiștii Serviciului…

- Polițiștii Postului de Poliție Giroc din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Timișoara au reținut vineri un barbat in varsta de 49 de ani banuit de furt calificat. „In fapt, la data de 4 decembrie 2022, polițiștii Postului de Poliție Giroc au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca, in cursul…

- Un barbat din Reteag este cercetat pentru nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uzul de arma fara drept și uciderea animalelor cu intenție fara drept, și a fost reținut, marți, de polițiști. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii din cadrul…

- Comunicat. Inspectoratul de Poliție Județean Arad informeaza ca polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza o femeie de 59 de ani, din Lipova, care... The post Femeie din Lipova, cercetata pentru deținerea unei arme neletale appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- FOTO Percheziții in Alba: O arma artizanala și muniție letala, gasite de polițiști intr-o locuința. Un barbat a fost reținut Un barbat din comuna Valea Lunga a fost reținut de polițiști, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. La locuința sa a fost gasita o arma artizanala și muniție…

- In urma unor percheziții, in casa unui hunedorean de 56 de ani, din comuna Batrana, polițiștii au descoperit un adevarat arsenal de arme deținute ilegal. Din primele cercetari se pare ca armele au fost aduse din strainatate fara sa fie declarate la vama, la sfarșitul anului trecut. „In…

- In data de 7 ianuarie, in intervalul orar 08:00-18:00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Timiș, au organizat o acțiune in sistem integrat, impreuna cu polițiștii municipiului Lugoj și cei ai Secției 6 Rurale Gavojdia, in vederea respectarii prevederilor Legii 295/2004,…

- Ulterior, la fața locului s-a deplasat echipa operativa, formata din polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și un specialist criminalist, fiind identificate, in zona blocului apelantului, 27 de tuburi de cartuș, calibru 9 mm., percutate și 3 cartușe, calibru 9 mm.…