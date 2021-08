Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs sambata in localitatea Vinerea. Trei persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit pe strada Principala din localitate. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 august 2021, in jurul orei 19:20, pe strada Principala, din localitatea Vinerea, o femeie, de 34 de ani,…

- Accident de circulație, in noaptea de vineri spre sambata, pe strada Rusu Șirianu din Timișoara. Un șofer beat a lovit doua mașini parcate dupa ce a pierdut controlul volanului. Individul a fost transportat la spital.

- Un barbat in varsta de 42 de ani, a ajuns la spital dupa ce a incercat sa traverseze strada neregulamentar și a fost lovit de o mașina. Totul s-a intamplat in seara de 28 iunie pe strada Pan Halippa din capitala. Informația a fost confirmata de ofițera de presa, Natalia Stati.

- ACCIDENT RUTIER pe Calea Moților, in Alba Iulia: Un barbat de 60 de ani a fost LOVIT de o mașina, pe trecerea de pietoni Un accident rutier s-a petrecut astazi, 24 iunie, in jurul orei 17:00, in Alba Iulia, pe strada Calea Moților. Potrivit IPJ Alba, un pieton, de 60 de ani, a fost acroșat de un autoturism,…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a fost ranit grav, ieri, in urma unui accident rutier. Incidentul s-a petrecut pe Calea Lugojului din Timișoara pe sensul de ieșire din oraș. Dobra nu a pastrat distanța regulamentara și a lovit din spate mașina aflata in fața sa care a fost…

- Accident rutier in Calea Șagului din Timișoara, miercuri seara, din cauza unui șofer care a intrat in depașire fara sa se asigure. Coliziunea frontala cu un autoturism care circula regulamentar pe celalalt sens de mers a fost iminenta. O persoana a fost ranita.

- Un groaznic accident s-a produs in aceasta dupa-amiaza la ieșirea din localitatea Manerau spre Voivodeni. Un autoturism a lovit un tractor, un barbat fiind incarcerat in mașina. A fost nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare pentru a-l scoate dintre resturile autoturismului. „Detașamentul…