Bărbat mort la serviciu, la o fabrică din Gherla Azi, in jurul orei 13:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au fost sesizați cu privire la faptul ca un angajat al unei societați comerciale din Gherla a fost gasit cazut, intr-o incapere aflata in respectiva locație. La fața locului s-au deplasat polițiștii, alaturi de echipaje medicale de specialitate, care, dupa luarea masurilor de salvare, au constatat, din nefericire, decesul persoanei. Polițiștii au stabilit identitatea acestuia, respectiv un barbat in varsta de 55 de ani, din Mintiu Gherlii. Trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

