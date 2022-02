Bărbat lovit mortal de paznicul care l-a prins la furat la o fermă Un barbat, de 40 de ani, a murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a fost lovit de paznicul care l-a prins in timp ce incerca sa fure de la o ferma din apropiere de Barlad, informeaza Digi24 . Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, cazul s-a petrecut la o ferma din localitatea Tutova. Barbatul de 40 de ani incerca sa fure furaje pentru pasari. Paznicul fermei a declarat polițiștilor ca in momentul in care a incercat sa-l prinda, acesta l-ar fi amenințat cu un cuțit. Atunci a ripostat și l-a lovit cu bata pe care o avea asupra sa. Cei care au sunat la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

