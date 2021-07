Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Ploiești, județul Prahova, a fost la un pas de moarte, chiar de mana fostului sau cumnat. Victima dormea, moment in care fostul iubit al surorii sale a intrat in casa acestuia și l-a impușcat in cap cu un pistol cu bile. Agresorul a fugit, dar a fost prins in scurt timp de oamenii legii.

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Disoeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier a fost inregistrat la sesnul giratoriu din intersectia A4 cu DN 39, langa Agigea. In accident a fost implicata o singura masina iar…

- Trei barbati au fost retinuti, sambata seara, pentru agresarea activistului civic Robert Nitu si tot aseara au fost pusi in libertate. Batausii sunt din Sapoca si Cernatesti si au varste cuprinse intre 27 si 44 de ani. A fost deschis dosar penal pentru lovire si distrugere.

- Scene incredibile cu urmariri in trafic, blocaje cu mașini trase pe mijlocul drumului și bataie au fost surprinse aseara, in localitatea buzoiana Sapoca. Victima este Robert Nițu, cunoscut și ca ”Activistul Buzoian”, ajuns in localitate pentru a documenta vanzarea de pui pe marginea drumului județean.…

- Intre timp, victima se afla in stare grava la un spital din Constanța, iar medicii spun ca are nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale. Polițistul care l-a agresat pe barbatul de 55 de ani a fost reținut de agenți, informeaza ziarul local ReplicaOnline. Incidentul a avut loc, vineri, in apropierea…

- O masina a fost gasita in flacari, sambata dimineata, in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, in aceasta aflandu-se un barbat mort. Primele informatii arata ca s-ar fi produs o explozie la autoturism. Politistii fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat. Victima este un cunoscut…

- Sotia lui Dacian Ciolos spune ca ceea ce i s-a intamplat la sosirea pe aeroportul Otopeni este tot un fel este discriminare. Valerie Ciolos-Villemin, soția lui Dacian Cioloș, spune ca este indignata de ceea ce i s-a intamplat marti pe aeroportul Otopeni, la intoarcerea din Franța. Sotia lui Dacian…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost grav ranit, luni, dupa ce peretele unei cladiri la care lucra s-a prabusit peste el, in comuna vasluiana Pogana. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, la locul producerii incidentului au fost trimise doua echipaje…