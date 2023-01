Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani a fost impușcat sambata in timpul unei partide de vanatoare pe fondul Beriu. Acesta a fost transportat la spital cu rani la nivelul brațului, umarului și feței. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pe fondul consumului de alcool, o femeie de 30 de ani, din județul Olt, a luat la bataie un barbat de 35 de ani din Petroșani. Scandalul ar fi pornit de la o discuție in contradictoriu care a avut loc intr-un bar din Petroșani. „In data de 11 ianuarie 2023, in jurul orei 04:50, Poliția Municipiului…

- VEST – Incidentul s-a produs luni dupa amiaza aproape de limita județelor Caraș-Severin și Timiș, langa satul Crivina! Potrivit IPJ Timiș, doi barbați de 56 și 50 de ani din Caransebeș au mers la vanatoare pe raza localitații respective deși nu aveau autorizație, iar la un moment dat cel de 56 de ani…

- Un barbat de 50 de ani, care se afla la o partida de vanatoare cu un alt barbat, in varsta de 56 de ani, a fost impuscat mortal de acesta din urma. Politistii au constatat ca cei doi nu aveau permis de port arma. A fost intocmit dosar penal. Politistii au fost sesizati luni, printr-un apel la numarul…

- Un tanar de doar 19 ani și-a pierdut viața miercuri seara tarziu, intr-un teribil accident pe care chiar el l-a provocat, pe o șosea din județul Hunedoara, in apropiere de Oraștie, scrie Antena 3 . Traian era singur in mașina cand a incercat o depașire in mare viteza, pe DJ 705 A, pe direcția de mers…

- Un tanar de 24 de ani a fost impuscat din greseala in timpul unei partide ilegale de vanatoare care a avut loc in zona localitatii Rusca din județul Caraș Severin. Potrivit poliției, victima a fost ranita in zona toracelui si a piciorului.Incidentul a avut loc duminica seara, vinovat fiind un barbat…