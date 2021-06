Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost gasit, in aceasta dimineața, intr-un apartament din cartierul buzoian Micro XIV. Se pare ca barbatul ar fi murit din cauza unor rani produse prin injunghiere. Descoperirea a fost facuta in aceasta dimineața de fiul victimei, care venise…

- Patronul unui magazin alimentar din cartierul Micro XIV, care in august 2020 a fost acuzat de ultraj dupa ce a agresat un polițist in timpul unui control cu privire la respectarea masurilor de protecție sanitara in contextul COVID 19, a fost achitat. Judecatorul a considerat ca „fapta nu a fost comisa…

- Trafic dirijat pe DN1B, duminica dupa-amuaza, in localitatea Istrița de Jos, in urma unui accident rutier. Din primele date de la fața locului reieșit ca un microbuz condus pe direcția Buzau catre Prahova de catre un șofer de 56 de ani, din Olt, a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 65 de…

- Descoperirea macabra a fost facuta luni dupa-amiza. Romanul a fost gasit mort in cabina camionului, intr-o parcare din zona industriala a localitatii Rivoli di Osoppo din provincia Udine, in Friuli-Venezia Giulia. Politia a fost anuntata de mai multi colegi de ai sai, dupa ce nu a raspuns la telefon…

- Moarte cumplita, luni dupa-amiaza, pentru un barbat in varsta de 54 de ani, intr-o livada de meri din satul Balanești, comuna Cozieni. Barbatul, aflat la cosit, s-ar fi urcat la volanul unui tractor ce avea atașata o coasa mecanica, deși nu avea permis pentru a conduce utilajul. Pe o panta, tractorul…

- Este vorba despre niște grenade care par vechi, dar care pot fi, in același timp, și artizanale.Descoperirea a fost facuta de cațiva angajați ai liceului care au vrut sa faca lucrari de reamenajare intr-o magazie, moment in care au dat peste o cutie cu grenade. Imediat au anunțat conducerea, care a…

- In dimineața zilei de 21 aprilie, un echipaj de jandarmerie a depistat in zona Pieței Centrale din municipiul Buzau un barbat de 44 de ani, care avea asupra sa un bagaj voluminos, iar la vederea jandarmilor, a afișat un comportament suspect. Barbatul a incercat sa evite intalnirea cu jandarmii, motiv…

- Cercetatorul buzoian Costel Vinatoru a facut din nou onoare Romaniei. Lucrarea sa despre soiul „Domnesc” a starnit interesul cercetatorilor cand a fost prezentata, in data de 11 martie, la un congres european – „4th International Symposium on Horticulture in Europe”, „5th International Humulus Symposium”,…