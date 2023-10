Un buzoian s-a filmat in timp ce iși chinuie calul și il obliga sa traga o duba de trei tone, cu roțile blocate. Barbatul a postat imaginile pe Facebook sperand sa obțina un preț bun pentru animal, a relatat stiridebuzau.ro.Pe imagini se vede cum animalul este legat de carligul de ancorare al camionetei cu hamurile și o persoana il biciuiește, incercand sa-l forțeze sa traga o greutate copleșitoare, in timp ce calul se chinuie sa inainteze.Secvențele in care calul este obligat sa traga o autoutilitara cu roțile blocate au fost postate pe rețelele de socializare de un tanar din satul Badila, comuna…