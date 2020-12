Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a fost externat de la Spitalul Județean Timișoara este dat disparut. Dupa ce a plecat din spital in data de 30 noiembrie, acesta nu s-a intors acasa. Nimeni nu l-a mai vazut de atunci.

- La data de 23 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați cu privire la faptul ca, in ziua de 20 noiembrie a.c., ROMAN ION ANDREI, de 39 de ani, a plecat de la domiciliul sau din comuna Baiculești și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,67 m, greutate…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata, la data de 17 noiembrie 2020, de catre mama unui tanar, in varsta de 16 ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul ca fiul sau a plecat de la domiciliu la data de 16 noiembrie 2020 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente:…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 17 de ani , disparut de pe raza municipiului Timișoara, județul Timiș. In data de 4 noiembrie, Mariu Locian Mitu, a plecat de la domcililiul aflat pe strada Polona din Timișoara, iar pana in prezent…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata, la data de 30 octombrie 2020, de catre soția unui barbat, in varsta de 43 ani din municipiul Fagaraș, județul Brașov, cu privire la faptul ca soțul sau a plecat de la domiciliul acesteia din municipiul Brașov la data de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale sunt de aseara in alerta dupa ce au fost sesizați ca doua minore, de 14 și 15 ani, au disparut... The post Adriana, din Timișoara, și Maria, din Moșnița, cautate de Poliție. Fetele și-au dat intalnire sambata și au disparut appeared first on Renasterea…

- In ziua de 13 octombrie a.c., ZINCA GHEORGHE, de 82 de ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau, de pe raza municipiului Curtea de Arges, fara a mai reveni. Semnalmente: inalțime 1,60 m , greutate aproximativ 55 kg, astenic, par alb, tuns poarta mustata. Vestimentație la momentul plecarii:…

- In data de 2 septembrie, Damian Ștefan, in varsta de 23 de ani, ar fi vorbit la telefon cu parintii, iar de atunci nu a mai putut fi contactat. Tanarul locuia intr-un camin studențesc din zona complexului. Duminica 6 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați despre dispariția tanarului. Politistii…