Bărbat din Zagra, arestat preventiv pentru pornografie infantilă Un barbat din Zagra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru pornografie infantila, in urma unor percheziții puse in aplicare, marți, 30 noiembrie, de polițiștii de la combaterea criminalitații organizate din Bistrița-Nasaud și procurorii DIICOT. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud, au documentat activitatea infracționala a unei persoane banuite de pornografie infantila și act sexual cu un minor. Vizat de comiterea faptelor este un barbat de 31 de ani din Zagra, care, in cursul lunii octombrie… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

