Stiri pe aceeasi tema

- Flagrant al polițiștilor de la DGA, in Lugoj, județul Timiș. Oamenii legii au prins un polițist de frontiera care a primit mita pentru a scoate un barbat ilegal din țara. Individul era cercetat sub control judiciar pentru tentativa de omor, fiind condamnat la 13 ani de inchisoare. Nu a fost prima data…

- Bataie cu pumni și picioare in mall-ul VIVO Cluj, dupa ce un individ a refuzat sa arate certificatul verde și a devenit violent A fost bataie cu pumni și picioare in mall-ul VIVO Cluj, dupa ce un barbat a vrut sa intre in zona de restaurante fara certificat verde. Individul a refuzat sa arate documentul,…

- Un barbat de 32 de ani a fost reținut de oamenii legii. Acesta se ocupa de impachetarea și vanzarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinau.Pe parcursul a cateva saptamani, angajații poliției au documentat activitatea infracționala a suspectului.

- Un barbat de 35 de ani este cercetat penal pentru denunțarea falsa sau plangerea falsa. Potrivit comunicatului emis de oamenii legii acesta a recunoscut ca uitand unde și-a parcat mașina a sesizat poliția ca i-ar fi fost furata.

- Polițiștii au intervenit in forța, duminica, pentru a imobiliza un barbat care avariat o mașina de Poliție și i-a amenințat cu moartea pe trei oameni ai legii. Și asta dupa ce și-a batut fratele și cumnata. Potrivit IPJ Gorj, polițiști din cadrul Postului de Poliție Draguțești au fost solicitați sa…

- Polițiștii au intervenit in forța, duminica, pentru a imobiliza un barbat care avariat o mașina de Poliție și i-a amenințat cu moartea pe trei oameni ai legii. Și asta dupa ce și-a batut fratele și cumnata. Potrivit IPJ Gorj, polițiști din cadrul Postului de Poliție Draguțești au fost solicitați sa…

- La data de 11 august 2021, polițiștii din Ighiu au fost sesizați de catre o femeie, de 47 de ani, din comuna Ighiu, cu privire la faptul ca, in perioada 6 – 10 august 2021, ar fi fost amenințata, cu acte de violența, de catre soțul ei, cu care se afla in divorț. In urma aplicarii formularului de evaluare…

- Mai multe plante de canepa, crescute in gradina, aproape 3 kg de masa vegetala de culoare verde uscata asemanatoare cu marijuana, 9 plante deja extrase din sol puse la uscat si o lulea fabricata artizanal, destinata consumului de marijuana prin inhalare.