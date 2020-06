Bărbat din Șimnicu de Sus, reţinut pentru camătă Polițiștii din comuna Șimnicu de Sus au dispus, marți, reținerea unui barbat de 54 de ani, din localitate. Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunii de camata. In urma cercetarilor, oamenii legii au stabilit ca barbatul acorda imprumuturi in lei sau euro cu o dobanda de 20% pe luna. Potrivit polițiștilor doljeni, barbatul de 54 de ani a acordat astfel de imprumuturi in ultimii 5 ani. ”Din cercetarile efectuate de politisti, a rezultat faptul ca, in perioada 2015-2020, cel in cauza ar fi acordat de 28 de ori, unui numar de 18 persoane, sumele totale de 49.000 de lei si 15.650 de euro.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

