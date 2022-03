Stiri pe aceeasi tema

Un tata si-a impuscat mortal cei trei copii minori, precum si o a patra persoana, inainte de a se sinucide cu aceeasi arma, intr-o biserica din capitala californiana Sacramento, luni seara, relateaza marti AFP, EFE si Xinhua.

Președintele SUA, Joe Biden, analizeaza serios daca sa scoata Rusia din SWIFT, rețeaua de inalta securitate care conecteaza mii de instituții financiare din intreaga lume, dar nu a luat inca o decizie finala, potrivit mai multor apropiațe, informeaza CNN.

Atasatul cultural al Ambasadei SUA la Bucuresti, William J. O'Connor, a subliniat miercuri, la Piatra-Neamt, importanta pe care o joaca diplomatia in relatiile dintre state, anunța Agerpres.

Un barbat in varsta de 58 de ani, angajat al unei societati din judetul Valcea, a decedat miercuri dimineata dupa ce s-a rasturnat cu TAF-ul in padure, au informat reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj, conform Agerpres.

Jandarmii din Marsa l-au prins pe un barbat, care l-a alergat pe altul, cu drujba pornita, dupa ce a primit o palma, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Sibiu, potrivit Agerpres.

Un barbat de 50 de ani a fost gasit mort, joi, intr-o groapa adanca de doi metri, in judetul Neamt, iar pe trupul sau nu au fost gasite urme de violenta, conform news.ro.

Un barbat de 56 de ani a fost prins miercuri dimineața sub o placa de beton de 4 tone in localitatea Bacești, județul Vaslui.