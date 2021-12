Bărbat din Ialomița, reținut după ce și-ar fi omorât iubita în vârstă de 16 ani Un barbat in varsta de 32 de ani din Ialomița a fost retinut pentru ca si-ar fi omorat iubita in varsta de 16 ani. Miercuri seara, polițiștii din Coșereni au fost sesizați de un barbat de 32 de ani din comuna Dragoiești ca prietena sa, in varsta de 16 ani, este inconștienta. Tanara a fost gasita decedata. Iubitul fetei, un barbat de 32 de ani din comuna Dragoiești, a fost dus la audieri, iar din verificari a reieșit ca intre cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan. A fost intocmit dosar penal, iar barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmand ca joi sa fie dispuse masuri preventive, transmite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- O crima ingrozitoare a avut loc in Ialomița la sfarșit de an. Un barbat in varsta de 32 de ani și-a ucis iubita in varsta de 16 ani, dupa o cearta. Dupa ce a lasat-o fara suflare, tot el a fost cel care a anunțat poliția ca adolescenta este inconștienta.

