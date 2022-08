9 semne și simptome ale unui ficat încărcat de toxine

Ficatul, cea mai mare glandă din organism, are rolul de a sintetiza enzimele și hormonii, de a neutraliza toxinele. De asemenea, are un rol și în procesele metabolice. În timp, sub influența diferiților factori, devine „poluat” cu substanțe toxice și astfel povara lui devine și mai mare.… [citeste mai departe]