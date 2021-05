Bărbat din Botoșani cu arsuri pe aproape jumătate din corp, transferat la Iaşi Un barbat din localitatea Hudesti, județul Botoșani, a suferit arsuri grave duminica, dupa ce a turnat pe foc benzina in loc de apa, relateaza Monitorul de Botoșani . Victima a fost transferata la Sectia de Arsi de la Iasi. Barbatul de 51 de ani facea gratar in curtea casei sale impreuna cu familia și cațiva prieteni. La un moment dat, a vrut sa toarne apa peste gratar sa nu se arda carnea, insa, din greșeala a luat sticla cu benzina. Omul a suferit arsuri pe mare parte din corp, cu toate ca cei prezenți au reușit sa stinga focul in scurt timp. O ambulanta de la Serviciul Județean Botoșani a ajuns… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

