- La data de 16 aprilie, un barbat in varsta de 56 de ani, din comuna Așchileu, județul Cluj a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului Rutier Cluj – Biroul Drumuri Naționale și Europene, in urma producerii unui accident rutier, in cauza fiind efectuate cercetari sub aspectul savarșirii…

- Sambata, un barbat in varsta de 56 de ani, din comuna Așchileu, județul Cluj a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului Rutier Cluj – Biroul Drumuri Naționale și Europene, in urma producerii unui accident rutier, in cauza fiind efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Nr. 176560 145 din 18 aprilie 2022 BULETIN DE PRESA RETINUT PENTRU 24 DE ORE DE POLITISTIIBIROULUI DRUMURI NATIONALE SI EUROPENE La data de 16 aprilie a.c., un barbat in varsta de 56 de ani, din comuna Aschileu, judetul Cluj a fost retinut pentru 24 de ore de politistii Serviciului Rutier Cluj ndash;…

- Un copil de 8 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un automobil. Minorul traversa strada neregulamentar, anunța poliția. Cazul a avut loc astazi, in localitatea Țiganca din raionul Cantemir. In urma impactului, minorul s-a ales cu traume la piciorul stang.

- Miercuri, 13 aprilie, la ora 16.23, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier in localitatea Baba. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat, de 38 de ani, din Dragomirești, a condus un autoturism in localitatea Baba, avand direcția de deplasare…

- Șofer din Alba, implicat in accident rutier la Deva. Un copil de 5 ani a fost ranit Un barbat din Alba, care conducea o autoutilitara, a fost implicat intr-un accident, luni dimineața, in Deva. In evenimentul rutier a fost ranit un copil de 5 ani. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul s-a petrecut luni,…

- In aceasta dimineata, la ora 08:38, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier in localitatea Cuejdiu din comuna Garcina. Potrivit ISU Neamt, un autoturism a parasit drumul forestier si a cazut intr o rapa."La locul evenimentului s au alocat forte si mijloace…

- Prins in trafic, la volanul unei autoutilitare cu numere false de inmatriculare. Dosar penal pentru un barbat din Lancram Un barbat din Lancram s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o autoutilitara cu numar fals de inmatriculare. A fost oprit de polițiști, in localitate. Potrivit IPJ Alba, joi, 10…