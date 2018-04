Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Duminica dimineața, Politia Municipiului Alba Iulia a ...

- O femeie de 84 de ani, din Bucerdea Vinoasa, a cazut in plasa escrocilor si a suferit un prejudiciu de peste 54.000 de lei. Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Politia a fost sesizata, duminica,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Duminica, 1 aprilie, Sectia 1 Politie Rurala Galda de Jos a fost sesizata de o varstnica din comuna care a reclamat faptul ca a fost inselata cu peste 54.000…

- O femeie in varsta de 84 de ani, din Bucerdea Vinoasa, a cazut in plasa escrocilor si a suferit un prejudiciu de peste 54.000 de lei. Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Politia a fost sesizata,…

- La data de 4 martie a.c., ora 16.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vizantea-Livezi au fost sesizați de catre o femeie, din localitate, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a apelat-o pe telefonul fix, s-a recomandat a fi avocatul ginerelui sau si i-a comunicat faptul ca acesta…

- La data de 4 martie a.c., ora 16.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vizantea-Livezi au fost sesizați de catre o femeie, din localitate, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a apelat-o pe telefonul fix, s-a recomandat a fi avocatul ginerelui sau si i-a comunicat faptul ca acesta…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in Cugir. Au fost constatate 9 infracțiuni si au fost aplicate 94 de amenzi, in valoare de peste 21.000 de lei. La data de 22 februarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Orasului Cugir,…

- O femeie din Iași a fost retinuta de politistii brasoveni, marți, dupa ce acestia au prins-o in flagrant cu banii pe care ii luase de la o victima inselata prin metoda „Accidentul”. Impreuna cu alți complici, au contactat telefonic, o brașoveanca, sub pretextul ca fiul acesteia are nevoie urgenta de…