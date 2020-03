Bărbat de 62 de ani din Capitală, arestat pentru trafic cu heroină Un barbat de 62 de ani din Capitala a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins de procurorii DIICOT in timp ce vindea o jumatate de kilogram de heroina. Potrivit unui comunicat al DIICOT, barbatul a fost prins in flagrant miercuri de procurorii DIICOT in timp ce comercializa, pe raza municipiului Bucuresti, cantitatea de 500 de grame de heroina, contra sumei de 11.000 de euro. Ulterior, cu ocazia efectuarii unei perchezitii domiciliare, la locuinta acestuia au fost identificate si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, cantitatea de aproximativ 180 de grame de heroina,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

