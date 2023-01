Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 12 ianuarie 2023, in jurul orei 11.30, polițiștii Serviciului Rutier Alba, in timp ce acționau pe strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din comuna Sacalaz, județul Timiș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Duminica, 8 ianuarie 2023, in jurul orei 10.00, polițiștii din Baia de Arieș au depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Buceș, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Baia de Arieș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- Sambata, 7 ianuarie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii au oprit, pentru control, pe B-dul. Incoronarii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din comuna Martinești, județul Hunedoara. In urma testarii acestuia cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența…

- Luni, 26 decembrie 2022, in jurul orei 04.00, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia au depistat un barbat de 33 de ani, din municipiul Cluj Napoca, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul. Incoronarii din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 7 decembrie 2022, in jurul ore 23.50, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 56 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Octavian Goga din Teiuș, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Miercuri, 23 noiembrie 2022, in jurul orei 15.40, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce patrulau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, au observat un autoturism care avea o traiectorie sinuoasa. Autoturismul a fost oprit, iar la volanul acestuia a fost identificat un barbat de 56 de…

- Duminica, 30 octombrie 2022, in jurul orei 01.20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, impreuna cu polițiștii rutieri din Alba Iulia, au oprit, pe DJ 107H, in localitatea Șard, un autoturism care era condus de un barbat de 31 de ani, din municipiul Alba Iulia. In urma testarii conducatorului…