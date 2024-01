Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 21 ianuarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 39 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Duminica, 7 ianuarie 2024, in jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din municipiul Aiud. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- Marți, 2 ianuarie 2024, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Vadu Moților, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 750B, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Vineri, 24 noiembrie 2023, in jurul orei 23.40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe Drumul Național 67C, la ieșire din localitatea Petrești, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Sasciori. In urma testarii cu aparatul…

- Joi, 23 noiembrie 2023, in jurul orei 17.50, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Transilvaniei din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din localitatea Lunca Mureșului. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu…

- Sambata, 11 noiembrie 2023, ora 16:27, un barbat de 67 de ani, din municipiul Oraștie, in timp ce traversa pe langa bicicleta, strada Unirii din Municipiul Oraștie, prin loc permis marcat și semnalizat corespunzator, a fost surprins și accidentat de catre un autoturism condus de catre un barbat de 55…

- Astazi, 12 noiembrie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Morii din Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din Ocna Mureș. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența…

- Vineri, 3 noiembrie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 71 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…