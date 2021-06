Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 13 iunie 2021, in jurul orei 06.40, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 22 de ani, din comuna Axente Sever, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Valea Lunga, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat și fiind sub influența bauturilor…

- Ieri, 24 mai 2022, in jurul orei 23.00, polițiștii din Ocna Mureș, impreuna cu polițiștii Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 52 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Digului din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis…

- Ieri, 10 mai 2021, in jurul orei 23.40, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Lunca, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Garda de Sus, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Ieri, 9 mai 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Bazna, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna Cetatea de Balta, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Duminica, 2 mai 2021, in jurul orei 22.30, polițiștii din Blaj au depistat un barbat de 40 de ani, din județul Dolj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Borza din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Sambata, 1 mai 2021, in jurul orei 22.00 polițiștii Postului de Poliție Cetatea de Balta au depistat un barbat de 37 de ani, din comuna Adamuș, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 142K, pe raza localitații Tatarlaua, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Sambata, 1 mai 2021, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce acționau pe raza localitații Biia, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Ieri, 21 martie 2021, in jurul orei 17.00, polițiștii din Farau l-au depistat pe un barbat de 55 ani, din municipiul Tarnaveni, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Șilea, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…