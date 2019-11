Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 noiembrie 2019, in jurul orei 20,30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce acționau pe DN1, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un barbat. Șoferul a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul, motiv pentru care s-a pornit…

- Ieri, 10 noiembrie 2019, in jurul orei 17.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe raza comunei Bucerdea Granoasa, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din Bucerdea Granoasa. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca…

- Ieri, 6 noiembrie 2019, in jurul orei 18.50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 29 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 705 C, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența…

- Sambata, 2 noiembrie 2019, in jurul orei 17.50, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 49 de ani, din comuna Ațintiș, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107G, pe raza localitații Gabud, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina…

- Vineri, 1 noiembrie 2019, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Fantanele, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107 F, pe raza comunei Unirea, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața…

- Ieri, 31 octombrie 2019, in jurul orei 20.50, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures l-au depistat pe un barbat de 45 de ani, din comuna Noșlac, in timp ce conducea un moped, pe raza comunei Noșlac, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de mopedist, cercetarile…

- Ieri, 7 octombrie 2019, in jurul orei 20.30, Poliția Orașului Abrud a fost sesizata cu privire la faptul ca pe raza localitații Cerbu, comuna Bucium, s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Polițiștii deplasați la locul accidentului au constatat ca un barbat de 50 de ani, din comuna…

- Un barbat de 72 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost oprit in trafic, la volan, iar polițiștii au descoperit ca acesta consumase alcool. Etilotestul a indicat alcoolemie de 0,74. Șoferul a fost oprit de polițiștii Secției 2 Poliție Vințu de Jos, pe raza comunei, miercuri, in…