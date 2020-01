Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Blaj a fost reținut de polițiști dupa ce s-a manifestat violent fața de doi concetațeni. Din cauza unui conflict spontan barbatul i-ar fi lovit pe cei doi cu o lopata, provocandu-le leziuni pentru a caror vindecare au fost necesare intre 3 și 5 zile de ingrijiri medicale. La data de 8…

- Reținut de polițiști Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au reținut pe un barbat care este cercetat pentru lovire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acesta și-ar fi agresat o ruda, lovind-o cu pumnul. Cu ocazia investigarii agresiunii, polițiștii au descoperit ca barbatul deținea…

- La data de 7 ianuarie 2020, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit la o locuința din localitatea Cenade unde a fost reclamata o fapta de lovire. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 46 de ani, din județul Suceava, care locuiește fara forme legale…

- Polițiștii din Blaj l-au reținut pe un tanar din Sancel care este cercetat pentru furt și lovire sau alte violențe. In urma unor neințelegeri cu un taximetrist, cu privire la numarul de persoane care au urcat in mașina, a sustras o suma de banii, iar ulterior a devenit violent. In seara zilei de 2 ianuarie…

- Ieri, 26 noiembrie 2019, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața un barbat de 24 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru fapte de lovire sau alte violențe. In seara zilei de 25 noiembrie, in timp ce se afla…

- Luni, 4 noiembrie 2019, polițiști de investigații criminale din Cugir au obținut informații in legatura cu o posibila fapta de talharie a carei victima a fost un barbat de 43 de ani, din oraș. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca, in seara zilei de 4 noiembrie 2019, in timp ce se…