- La data de 30 iulie 2022, polițiștii rutieri din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Aurel Vlaicu din municipiu, au depistat un tanar de 17 ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto,…

- Luni, 25 iulie, la ora 08.44, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus au oprit pentru control un autoturism care circula pe D.C. 41 pe raza localitații Preluca Veche. La volan a fost identificat un barbat de 56 de ani din Copalnic-Manaștur, care a fost testat cu aparatul etilotest,…

- PEDEAPSA…Magistratii vasluieni au dat sentinta in dosarul in care barladeanul Leonte George Ionut a fost trimis in judecata dupa ce a fost prins drogat la volan. Instanta a decis condamnarea acestuia la 2 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei si 90 de zile de munca in folosul comunitatii.…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au depistat in trafic un barbat de 38 de ani din Șieu, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 154, pe raza localitații de domiciliu, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. A fost testat cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 9 iunie 2022, in jurul orei 20.20, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii cu privire la un tanar de 26 de ani, din comuna Valea Lunga. Acesta a fost condamnat, de Judecatoria Mediaș, la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Marti, 7 iunie, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 26 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an.El a sarvarsit infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, informeaza IPJ Constanta.…

- Șeful Biroului Ordine și Liniște Publica, din cadrul Politiei Locale a Municipiului Alba Iulia, a fost condamnat la pedeapsa de 1 an de inchisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Alba Iulia, vineri, 3 iunie 2022. Incidentul…

- Un barbat a fost retinut de politisti, fiind suspectat de comiterea a patru infractiuni la regimul rutier. Potrivit IPJ Ilfov, la data de 5 mai a.c., politistii Postului de Politie Petrachioaia au retinut pentru 24 de ore un barbat, in varsta de 34 de ani, cercetat in cadrul unui dosar de urmarire penala,…