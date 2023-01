Stiri pe aceeasi tema

- Un rom din Timișoara s-a filmat tragand cu arma! S-a intamplat de Revelion, cand barbatul s-a filmat in plina strada tragand focuri de arma și intitulandu-se 'Șeful Timișorii!; Astazi, oamenii legii au descins la locuința barbatului, de unde au ridicat cele doua arme, care erau deținute legal și…

- Finalul anului a adunat in Timișoara, unde s-a marcat intrarea in anul in care orașul va fi Capitala Culturala Europeana, o mulțime de oameni care s-au bucurat de show-ul de lumini și muzica mixata de DJ.

- Polițiștii bistrițeni, impreuna cu jandarmi, salvamontiști, pompieri și voluntari SVSU Bistrița cauta un barbat de 29 de ani, disparut in zona Padurii Sigmir. In acesta seara, a fost sesizat prin 112 faptul ca, ROBA RAZVAN ROBERT, in varsta de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat astazi, in jurul orei…

- Un barbat a ajuns la spital in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada, in localitatea timișeana Șag. „O tanara, in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DN59 dinspre Jebel spre Timișoara, iar in localitatea Șag a surprins și accidentat un barbat in…

- Timișoara a avut, dupa doi ani, din nou parada cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Sute de oameni au venit sa vada defilarea militarilor, polițiștilor, pompierilor sau a polițiștilor de frontiera și a specialiștilor de la Serviciul Roman de Informații. Ceremoniile au debutat cu depunerea de coroane la Cimitirul…

- Accident de circulație, luni dupa-masa, la intersecția strazii Andrei Mocioni cu bulevardul Revoluției din 1989. Un biciclist in varsta de 51 de ani a fost ranit dupa ce a traversat strada pe trecerea de pietoni, pe bicicleta, și a fost lovit de mașina. Polițiștii au deschis un dosar penal.