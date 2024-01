Bărbat călcat cu mașina poliției când arunca cu petarde Un accident tragic a avut loc in noaptea de Revelion intr-un cartier liniștit din Constanța, cand un echipaj de poliție a lovit in plin un pieton, in condiții de ceața densa și fum de la petarde. Incidentul a dus la ranirea grava a unui barbat de 41 de ani, iar un polițist a fost nevoit sa scoata pistolul pentru a se apara de potențialele amenințari ale martorilor șocați. Martorii oculari au povestit ca cele doua mașini de poliție nu aveau semnale luminoase sau acustice active in momentul impactului, iar fumul dens și ceața au redus vizibilitatea la mai puțin de 30 de metri. In timp ce petrecareții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

