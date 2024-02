Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani din judetul Arad a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca, timp de 16 ani, si-a violat fiicele minore. Fata cea mare, care acum este majora, s-ar fi destainuit unor colegi, iar astfel Politia a deschis o ancheta, scrie News.ro

- Polițiștii Secției 8 Rurala Savarșin, din judetul Arad, s-au sesizat din oficiu dupa taierea fara drept și sustragerea a aproximativ trei metri cubi de material lemnos, specia cer, dintr-un fond forestier de pe raza localitații Petriș. Banuit de comiterea faptei e un barbat din zona, care a fost retinut…

- Un salajean de 48 de ani a fost reținut in data de 22 ianuarie, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Salaj, acesta fiind cercetat pentru viol. Din cercetarile efectuate de oamenii legii a reieșit ca, in perioada ianuarie – septembrie 2023, acesta a violat, in mod repetat,…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat, de 48 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de violența in familie, a fost dispusa masura reținerii pentru…

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Ciclova Romana, a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 de zile, de Judecatoria Oravița, pentru ca și-a agresat fizic fiica in varsta de doi ani, in locuința acestora. Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Oravița au fost sesizați joi seara, de o femeie care a reclamat…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Arad efectueaza cercetari pentru depistarea unui barbat dat disparut din localitatea Halmagiu. „La data de 2 decembrie, in jurul orei 17:00, Moțica Gheorghe-Adam de 58 de ani, din Halmagiu, a plecat de la domiciliul sau și nu s-a mai intors.…