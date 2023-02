Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara au dispus astazi punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui barbat din Lupeni, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. „Din cercetarile efectuate in cauza rezulta ca, in dimineața zilei de 19 februarie 2023, pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, in timp ce se […] Articolul Barbat arestat dupa ce și-a injunghiat fosta iubita in fața blocului, in plina zi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .