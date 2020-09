Bărbat arestat după atacurile din Birmingham Un barbat de 27 de ani a fost arestat dupa seria de atacuri cu cuțit care a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica în Birmingham, în urma caruia un barbat a fost ucis și alte doua persoane au fost grav ranite, a anunțat luni poliția britanica, citata de AFP.



"Am arestat un barbat suspectat de crima și șapte tentative de crima în seria de atacuri cu cuțitul din Birmingham", a scris pe Twitter poliția din West Midlands.



#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 27 de ani a fost arestat in cazul atacurilor cu cuțitul care au avut loc sambata noapte, in orașul britanic Birmingham, și in urma carora un om a murit, iar alte șapte persoane au fost ranite. Poliția britanica a facut publice imagini cu un barbat cautat pentru crima.”Am arestat un barbat…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmit Reuters si dpa. „Suntem in prezent in masura sa confirmam ca am lansat o…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmit Reuters si dpa, citate de Agerpres."In prezent suntem in masura sa confirmam…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmit Reuters si dpa. "Suntem in prezent in masura sa confirmam ca am lansat…

- Poliția din Timișoara e in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis in zona Garii de Nord. Crima s-a petrecut in toiul nopții, iar victima și autorul sunt inca neidentificate.Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș transmite ca procurorii s-au sesizat din oficiu dupa ce, in noaptea de miercuri…

- BUCURESTI, 9 iul – Sputnik, Doina Crainic. In cartierul West Dulwich din sudul Londrei a fost chemata politia miercuri, dupa ce a fost raportat un incident sangeros, fiind vorba de o crima prin injunghiere in Seeley Drive, potrivit mylondon.news. © REUTERS / KAI PFAFFENBACHAtac armat in Germania:…

- Politia din Canada a arestat joi dimineata un barbat inarmat care patrunsese intr-o zona exclusiva a capitalei Ottawa unde locuieste si premierul Justin Trudeau. Acesta nu se afla acasa in momentul incidentului, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Trudeau si familia sa locuiesc intr-o vila in complexul…

- Politia din Austria a amendat un barbat cu 500 de euro pentru ofensarea decentei publice dupa ce acesta a eliminat o flatulenta in fata politistilor. Fortele de ordine au explicat pe Twitter ca barbatul s-a ridicat deodata de pe o banca din parc, s-a uitat la politisti si „a dat drumul cu intentie unui…