Stiri pe aceeasi tema

- O scena de-a dreptul șocanta a avut loc, duminica seara, la finalul partidei din Serie A, Bologna - AC Milan 2-3.Un suporter al echipei AC Milan a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiat in abdomen de un fan al aceleiași echipe.Motivul? Cei doi s-au incaierat pentru un șort al unui…

- BOLOGNA - AC MILAN 2-3 // Victima a ajuns la spital cu rani la abdomen, dupa conflictul cu un alt tifoso rossonero pe "Dall'Ara", unde trupa lui Pioli a reusit a doua victorie la rand in Serie A. Nu toti tifosii rossoneri s-au bucurat dupa victoria de la Bologna, a doua consecutiva in campionat. Doi…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din orasul Husi, judetul Vaslui, a fost adus miercuri in stare grava la spital la Iasi, dupa ce a fost victima unei agresiuni, politistii vasluieni deschizand o ancheta in acest caz potrivit Agerpres Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca barbatul…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din orasul Husi, judetul Vaslui, a fost adus astazi in stare grava la spital la Iasi, dupa ce a fost victima unei agresiuni, politistii vasluieni deschizand o ancheta in acest caz. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca barbatul a fost gasit in coma…

- Un batran din Raducaneni a fost adus in stare grava la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa ce a suferit arsuri in timpul unui incendiu care i-a cuprins casa. Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi, a declarat ca barbatul, in varsta de 89 de ani, a suferit arsuri de gradul II – III pe o suprafata corporala…

- Barbatul era imobilizat la pat si pana acum nu se cunosc cauzele incendiului. A fost adus cu echipaj SMURD. "Barbatul initial a fost preluat de EPA care insa ne-au solicitat ajutorul intrucat arsurile erau prea grave. Era foarte agitat la preluare dar constient. Avea arsuri la nivelul fetei, a scalpului,a…

- Un barbat de 47 de ani din localitatea Plopenii Mari, judetul Botosani, a ajuns in stare grava la spital, cu hemoragie masiva, dupa ce si a infipt cutitul in abdomen, in timp ce incerca sa taie un porc care se zbatea, transmite Mediafax, scrie digi24.ro.Barbatul din localitatea Plopenii Mari a fost…

- Un barbat in varsta de 69 de ani se zbate intre viața și moarte dupa ce s-a injunghiat in piept cu un cuțit, in urma cu puțin timp. „Pacientul a fost adus in stare grava la UPU, prezentand multiple plagi la nivel cervical anterior și torace anterior, produse prin autoinjunghiere cu un obiect ascuțit.…