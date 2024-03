Bărbat acuzat de violarea unei minore de 13 ani, în arest Instantele de judecata au prelungit mandatul de arestare emis in septembrie 2023, pe numele unui barbat acuzat de comiterea infractiunilor de viol și pornografie infantila. Potrivit anchetatorilor, in mai 2023, barbatul ar fi violat o minora de 13 ani. In plus, ar fi realizat materiale pornografice cu minora, care au fost distribuite pe retelele de socializare. Procurorii DIICOT anuntau, in septembrie 2023, retinera unui barbat suspectat de act sexual cu un minor și pornografie infantila.„La data de 04.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

