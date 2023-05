Bărbat acuzat de proxenetism, în arest pentru 30 de zile Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia formulata de un barbat de 31 de ani, din Calopar, arestat preventiv pentru trafic de persoane si proxenetism. Potrivit anchetatorilor, inculpatul a exploatat sexual sase tinere in Italia, Germania, Belgia, Elveția, Austria și Finlanda. Sumele de bani obținute din prostitutie, intre 1.000 și 2.000 de euro pe zi, au ajuns in buzunarele inculpatului, mai sustin procurorii DIICOT. Procurorii DIICOT au explicat ca suspectul ar fi exploatat sexual sase tinere, dintre care trei din judetul Dolj.„Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

