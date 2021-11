Barbados renunță la Regina Elisabeta drept șef de stat Barbados, o fosta colonie britanica, va renunța saptamâna viitoare sa o mai aiba pe Regina Elisabeta drept șef de stat, rupând astfel ultimele legaturi imperiale cu Marea Britanie, la aproape 400 de ani de la sosirea primei nave englezești pe insula din Caraibe, scrie Reuters.

Barbados considera înlaturarea Elisabetei a II-a, care este regina Barbadosului și a altor 15 regate, printre care Regatul Unit, Australia, Canada și Jamaica, ca un semn de încredere în forțele proprii și o modalitate de a scapa, în sfârșit, de demonii istoriei sale coloniale.

Acesta…



