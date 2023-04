Stiri pe aceeasi tema

- Canalul Mir TV cu reportajele sale din Moldova și din alte țari CSI ne ajuta sa ne amintim marea noastra istorie comuna. Afirmația o face unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de cautare „August” Alexei Petrovici, relateaza Noi.md Așa a comentat pe pagina sa de pe rețeaua…

- Gabi Lunca a murit in urma cu doi ani, dupa ce a fost infectata cu virusul COVID-19. Aceasta a ajuns la spital, iar starea de sanatate a fost tot mai precara. Acum, fiica sa, Rebecca Onoriu vrea sa deschida un muzeu in memoria mamei sale.

- Deputatul fracțiunii parlamentare a Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, susține ca nu cunoaște motivele vizitei la Chișinau a lui Dereck J. Hogan, fost ambasador al SUA in Moldova, in prezent secretar adjunct principal in Biroul pentru afaceri europene și eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA.…

- Industria electronica si dependenta Uniunii Europene de semiconductori sunt subiecte care preocupa, iar Romania a demarat proiecte la inceputul crizei semiconductoarelor si isi propune sa devina un jucator important in UE in acest domeniu, a spus ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a autorizat pastrarea unui minut de reculegere inaintea partidei dintre echipele FC Liverpool si Real Madrid, marti seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, precum si ca jucatorii madrileni sa poarte banderole negre in memoria lui Amancio…

- Ziua Naționala a Lecturii 2023: Ministerul Educației propune ca elevii sa aduca la școala cartea preferata și sa faca dezbateri Ziua Naționala a Lecturii 2023: Ministerul Educației propune ca elevii sa aduca la școala cartea preferata și sa faca dezbateri Elevii și profesorii nu mai trebuie sa citeasca…

- Un studiu publicat luni in Journal of Epidemiology & Community Health și citat de CNN, arata ca efectuarea a 10 minute de efort moderat sau viguros in fiecare zi imbunatațește memoria și activitațile cognitive, in general.

- Liberalii au votat, luni, ca Sorin Cimpeanu sa fie propus pentru functia de vicepresedinte al Senatului, iar Florin Roman - pentru functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, potrivit unor surse din partid. Senatorul Sorin Cimpeanu il va inlocui pe Virgil Guran in functia de vicepresedinte in…