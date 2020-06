Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Județeana de Fotbal Bacau a stabilit datele la care se va disputa barajul pentru deciderea campioanei Ligii a IV-a: 19 și 26 iulie. Ambele partide sunt programate la ora 11.00. Titlul se va decide, astfel, in dubla manșa, tur-retur, intre FC Dinamo Bacau, lidera Seriei de Bacau și Viitorul…

- Conform Hotararii Comitetului de Urgenta din 11 mai 2020, promoveaza din Liga 4 in Liga 3, campionatul editiei 2020/2021, 14 echipe castigatoare ale mini-grupelor de baraj in trei dintre cele 42 de campioane judetene declarate de AJF/AMFB. Conform aceleiasi hotarari, fiecare echipa va disputa un singur…

- Sudanul, Egiptul si Etiopia vor relua marti negocierile pentru a incerca sa aplaneze divergentele asupra problemei uriasului baraj construit de Addis Abeba pe Nil, a anuntat luni Ministerul Irigatiilor la Khartoum, relateaza AFP. Intalnirea dintre cei trei ministri ai irigatiilor si apei din cele trei…

- 21 mai 1471 – S-a nascut Albrecht Durer, gravor si pictor renascentist german. Opera sa impregnata de ideile Renasterii, Umanismului si Reformei a exercitat o deosebita influența in special asupra artiștilor germani si olandezi de mai tarziu. Cu cele circa 350 de gravuri in lemn și 100 gravuri in cupru…

- Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere semnificativa in acest an, din cauza secetei prelungite, dar cu toate acestea Romania va avea un surplus suficient pentru a putea participa la licitatiile internationale organizate de Egipt, cel mai mare importator mondial de grau, au declarat ieri,…

- Lucrarile de reparatii pe DN67C - Transalpina vor incepe in scurt timp, pornind dinspre comuna Sugag, dupa ce, la inceputul saptamanii, a fost semnat contractul pentru asfaltarea a 32 de kilometri din acest drum, a anuntat Institutia Prefectului Alba.

- ”Va mulțumim pentru ca va pasa. Stați in siguranța, stați acasa” , a fost mesajul transmis de egipteni. Citește și: Mesaj de multumire al Printului Philip adresat celor implicati in lupta impotriva COVID-19. Ducele nu a mai iesit public din 2019 Directorul Consiliului Antichitaților…

- ULTIMA ORA… Ramas de mai multa vreme fara apa, barajul de la Moara Domneasca este acum in flacari. Și asta dupa ce, conform unor martori, un cioban care are o stana in apropiere, a dat foc la stuf. De cateva ore, flacarile se intind pe cele aproximativ 40 de hectare și pompierii duc o lupta [...]