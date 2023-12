Barack Obama a dezvaluit miercuri lista filmelor sale preferate din 2023, o traditie anuala a fostului presedinte al Statelor Unite. Primele trei filme de pe aceasta lista - "Rustin", "Leave the World Behind" si "American Symphony" - au fost produse de compania Higher Ground, pe care fostul lider de la Casa Alba a infiintat-o alaturi de sotia lui, Michelle, informeaza revista Variety.

"Sunt partinitor, intrucat aceste filme au fost produse de Higher Ground, insa ele sunt, de fapt, trei dintre cele mai bune filme pe care le-am vazut in acest an", a declarat Barack Obama. "Rustin" il are ca protagonist…