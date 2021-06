Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a prezis intr-un interviu difuzat de New York Times, in cadrul podcastului „Ezra Klein Show”, ca o eventuala dovedire certa a unor extraterestrii ce ne urmaresc va determina schimbari mari la nivelul societatii si ale convingerilor oamenilor, provocand tot felul…

- Doua surse apropiate de procesul de selectare a ambasadorilor au declarat pentru ziar ca Nicholas Burns, care a reprezentat Statele Unite la NATO, a fost ales ca ambasador in China, iar primarul din Los Angeles, Eric Garcetti, ar urma sa devina ambasador in India.Mark Gitenstein, fost ambasador in Romania,…

- Atacul informatic prin care o organizație de hackeri din estul Europei a blocat livrarile de benzina și carburant de avion catre coasta de est a SUA a expus vulnerabilitațile majore ale infrastructurii din SUA, scriu New York Times și BBC News. Președintele american Joe Biden a declarat luni ca SUA…

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu 0,94%, S&P 500 cu 0,92%, iar Nasdaq Composite cu 0,94%. Bloomberg News a relatat joi dupa-amiaza ca Biden intentioneaza majorarea taxei pe capital pana la 43,4% pentru americanii bogati. Propunerea ar creste taxa pe castugurile de capital la 39,6% pentru…

- Aceasta reuniune – de a carei existenta nu s-a stiut pana acum – are loc in timpul unei vizite in China a emisarului american in lupta impotriva incalzirii globale John Kerry, care se afla in prezent la Shanghai la discutii cu omologii sai chinezi. ”Presedintele Xi Jinping va participa la 16 aprilie…

- BUCURESTI, 3 apr – Sputnik. A vorbi despre un potențial conflict intre Rusia și Ucraina este o „fictiune”, a declarat pentru Sputnik viceministrul rus de Externe Andrei Rudenko. „Rusia nu este interesata de niciun conflict cu Ucraina, nu mai spunem de unul militar”, a spus diplomatul. Potrivit…