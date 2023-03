Stiri pe aceeasi tema

- UBS Group s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari, guvernul elvetian intentionand sa schimbe legile tarii pentru a ocoli votul actionarilor asupra tranzactiei, a informat duminica Financial Times, citand surse apropiate discutiilor, transmite Reuters. Credit Suisse si…

- Credit Suisse si UBS au refuzat sa comenteze, iar guvernul elvetian nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii. Autoritatile s-au straduit sa salveze banca cu o istorie de 167 de ani, care se numara printre cei mai mari administratori de avere din lume, inainte ca pietele financiare sa se redeschida…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,51 dolari, sau cu 1,8%, pana la 81,27 dolari pe baril. Contractele de referinta la nivel global au scazut anterior la un minim al sesiunii de 78,34 dolari, cel mai redus nivel atins de la inceputul lunii ianuarie. Contractele futures pentru titeiul…

- Bitcoin a crescut cu pana la 10% in timpul tranzactiilor, fiind ulterior cotata in urcare cu 5%, la 22.374,68 dolari pe unitate, conform datelor Coin Metrics. Ether a crescut cu 2%, la 1.585,58 dolari pe unitate. Piata globala a criptomonedelor a castigat peste 70 de miliarde de dolari intr-un interval…

- "Am luat nota de reactia decisiva si rapida a autoritatilor SUA. La nivelul UE, exista o prezenta extrem de limitata a Silicon Valley Bank in UE si suntem in legatura cu autoritatile competente relevante", a precizat purtatorul de cuvant., transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fondul de garantare a…

- Piața bancara mondiala trece prin momente dificile dupa ce, incepand de vineri, 10 martie, actiunile mai multor banci au inregistrat declinuri uriașe, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american.Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis…

- Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis duminica Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancara a SUA, la doua zile dupa ce autoritațile au inchis Silicon Valley Bank (SIVB.O), intr-un colaps care a blocat depozite in valoare de miliarde de dolari,…

- Doua mari banci americane s-au prabușit in nici o saptamana. PUTEREA a stat de vorba cu cei mai importanți analiști economici, dar și cu oficialii BNR, pentru a vedea cum va influența eșecul bancilor americane economia romaneasca. Daca unii sunt mai rezervați, unii analiști se tem ca va urma o criza…